Starling di Pelabuhan Merak Untung Besar pada Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - Sejumlah pedagang kopi keliling atau biasa disebut Starling di dermaga Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada masa mudik lebaran meraup keuntungan sehingga mampu menopang ekonomi keluarga.

Suwarsih (45) warga Kota Cilegon, Banten, Sabtu, mengaku mendapat keuntungan berkali lipat dengan berdagang kopi keliling di sekitaran Pelabuhan Merak.

BACA JUGA: Perbandingan Harga BBM Pertamina vs Swasta pada Mudik Lebaran 2024

"Kami biasanya di hari normal pulang bisa membawa keuntungan Rp100 ribu saja, namun saat momen mudik ini rata-rata Rp300-500 ribu per hari," katanya dikutip Antara, Minggu (7/4/2024).

"Kalau saya jualan kopi ini ada agennya gitu, jadi ambil barangnya di dia, dengan modal Rp1 juta," katanya.

Ia mengaku berjualan kopi mulai dari pukul 17.00 WIB dan pulang keesokan harinya pukul 05.00 WIB.