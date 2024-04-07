Perbandingan Harga BBM Pertamina vs Swasta pada Mudik Lebaran 2024

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) tidak melakukan perubahan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per April 2024. Dengan demikian, harga BBM yang dijual Pertamina ini masih sama dengan periode Februari 2024.

Adapun untuk harga yang berlaku saat ini diantaranya, Pertamax sebesar Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp 13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesarRp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp 15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk melakukan penyesuain harga bahan bakar minyak (BBM) per April 2024.

Dilansir dari laman resmi Shell, BBM jenis Shell Super Ron 92 atau setara dengan Pertamax Pertamina di SPBU Shell tetap dibanderol dengan harga Rp 14.530 per liter atau sama dengan harga bulan sebelumnya.

Sementara, Shell menurunkan harga BBM jenis Shell V-Power dari Rp 15.370 per liter menjadi Rp 15.360 per liter. Sama halnya dengan produk shell V-Power Diesel yang kini dibanderol Rp15.740 atau turun dibandingkan harga bulan sebelumnya yaitu Rp16.140.