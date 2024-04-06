Mudik 2024, Konsumsi BBM di Jalan Tol Trans Jawa Naik 250%

SEMARANG - Pertamina mencatat kenaikan konsumsi BBM 250% di SPBU Tol Trans Jawa, terutama ruas A (Jakarta menuju Surabaya) yaitu KM 338A, KM 379A dan KM 429A. Kenaikan berlangsunng saat awal arus mudik Lebaran 2024 pada Jumat (5/4/2024) kemarin.

"Kenaikan konsumsi BBM di SPBU Tol Trans Jawa KM 338A misalnya, saat normal, rata-rata harian penyaluran BBM sebanyak 20 Kilo Liter (KL) per hari, namun kemarin tercatat hingga 80 KL per hari,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Tengah, Brasto Galih Nugroho, Sabtu (6/4/2024).

BACA JUGA: Fenomena Penyapu Koin Jembatan Sewo Indramayu Makin Marak saat Momen Mudik Lebaran

Menurutnya, untuk total konsumsi BBM jenis gasoline di wilayah Jawa Bagian Tengah (Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY) terdapat kenaikan sebesar 3,3% dari rata-rata harian 12.824 KL menjadi 13.249 KL.

Sementara untuk konsumsi BBM jenis gasoil (biosolar dan dex series) cenderung stabil di angka 6.685 KL. Sedangkan elpiji ada kenaikan 4% di angka 4.653 metric ton (MT) dari konsumsi normal 4.694 MT per harinya.

Sebagai antisipasi kenaikan konsumsi terutama di SPBU jalur Tol Trans Jawa, Pertamina Patra Niaga menyiagakan mobile storage, baik di SPBU ruas A (Jakarta–Surabaya) maupun ruas B (Surabaya–Jakarta).

“Mobile storage merupakan truk tangki BBM yang disiagakan di SPBU rest area Tol Trans Jawa dan berfungsi untuk pengisian secara cepat jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan konsumsi yang signifikan,” ujar Brasto.