Tembus Rp150.000/Kg, Mendag Klaim Harga Cabai Sudah Murah

JAKARTA - Harga cabai semakin pedas menjelang bulan suci Ramadan 2024. Namun demikian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut harga cabai kini sudah menurun.

"Sudah murah kok," kata Zulhas saat ditemui setelah mencoblos di TPS 179, Cipinang Timur, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (14/2/2024).

Zulhas tak banyak komentar soal faktor kenaikan harga cabai beberapa hari terakhir. Dirinya masih fokus terhadap hasil pemungutan suara Pemilu 2024, mengingat posisinya sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Adapun Zulhas mengaku Pemilu tahun ini berjalan cukup lancar. Ia mengharapkan isu-isu yang menyangkut soal kecurangan dapat diakhiri.

"Kita bisa lihat pemilu sangat terbuka, jujur, dan adil. Saya berharap isu-isu kecurangan dan lain-lain, sudah harus diakhiri," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sejumlah temuan terkait lonjakan harga pangan jelang bulan Puasa.

Ini berlangsung setelah KPPU melalukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Minggu (11/2/2024) di Pasar Tradisional Cihapit Bandung dan Griya Pahlawan Bandung.