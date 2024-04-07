Pemudik Diminta Pastikan Saldo e-Toll Cukup, Jakarta-Surabaya Minimal Rp1 Juta

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) meminta para pemudik untuk memastikan kecukupan saldo e-toll sebelum melakukan perjalanan mudik. Pasalnya masih ada beberapa pengendara yang melakukan top up saldo e toll di gardu tol.

Marketing & Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani mengatakan saat ini Jasa Marga memang menyediakan fasilitas top saldo E-Toll di gardu tol. Namun tidak direkomendasikan untuk para pengendara karena tentunua menimbulkan antrean di ruas tol.

"Tapi yang penting selalu kami imbau untuk mengecek kecukupan saldo sebelum melewati gardu tol," ujar Faiza di Kantor Jasa Marga Gerbang Tol Cikampek Utama, Sabtu (6/4/2024).

Lebih lanjut, Faiza menegaskan saldo minimal yang wajib disediakan pengendara apabila berkendara dari Jakarta ke Semarang minimal Rp500 ribu, sedangkan untuk kendaraan dari Jakarta menuju Surabaya saldo minimal yang disediakan sebanyak Rp1 juta untuk satu kali perjalanan.

"Kami selalu mengulang dari Jakarta sampai Semarang minimal Rp500 ribu, dari Jakarta-Surabaya minimal Rp1 juta, kami berharap bisa lebih peduli sama isi saldo agar tidak mengganggu pengguna jalan lain," sambungnya.