JAKARTA - MNC Sekuritas meluncurkan inovasi terbaru fitur Filantropi yang bisa dimanfaatkan investor untuk berdonasi secara digital melalui aplikasi MotionTrade.

Investor akan semakin dimudahkan dalam berdonasi zakat, infak, atau wakaf melalui satu aplikasi yang sama untuk investasi saham dan reksa dana berdasarkan prinsip syariah.

Oleh karena itu, inovasi terbaru MNC Sekuritas dapat membantu masyarakat menebar kebaikan dengan memberikan donasi kepada sesama sambil berinvestasi di pasar modal.

Lantas, apa yang membedakan fitur baru Filantropi baru dengan yang sebelumnya dimiliki MNC Sekuritas? Bagaimana cara berinvestasi sambil berbagi dengan fitur Filantropi MNC Sekuritas?

