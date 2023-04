JAKARTA - Kabar duka datang dari mantan Wakil Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rahmat Waluyanto yang meninggal dunia pada hari ini, Senin (10/4/2023).

Rahmat Waluyanto memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun di bidang keuangan negara dan sektor jasa keuangan.

Sebelum bergabung dengan RSM Indonesia, Rahmat Waluyanto adalah Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK selama periode 2012-2017.

Rahmat resmi ditunjuk sebagai wakil ketua DK OJK.

Selain mewakili Ketua DK OJK, dia juga mempunyai tugas khusus, yaitu menangani shared functions dan menjadi Ketua Komite Etik untuk mendisiplinkan pejabat dan pegawai OJK.

Dari beberapa tanggung jawab yang dipegangnya tersebut, tugas utamanya adalah membangun kapasitas organisasi OJK.

Termasuk sumber daya manusianya menjadi regulator sektor jasa keuangan yang profesional dan kredibel dengan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan integritas yang tinggi.

Sementara untuk tanggung jawabnya dalam mengurusi shared functions adalah membangun sistem informasi dan komunikasi antar industri keuangan baik bank maupun non bank.

Menekuni karir panjang di Kementerian Keuangan, termasuk sebagai Dirjen Pengelolaan Utang dan Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara pada 2006-2012.

Adapun Rahmat juga menjabat sebagai Komisaris Utama salah satu Self- Regulatory Organization di Pasar Modal (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan diangkat sebagai Komisaris Independen PT Astra International Tbk sejak 16 Juni 2020.

Rahmat juga sempat rangkap jabatan sebagai ketua Komite Remunerasi dan Nominasi, anggota Komite Audit, anggota Komite Pemantau Risiko, dan ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi di PermataBank.

Mendapatkan gelar PhD di bidang akuntansi dan keuangan dari Birmingham University di Inggris, Master of Business Administration dari Daniels College of Business University of Denver, Colorado, dan Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.