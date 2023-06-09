Jadi Staf Ahli Menteri, Segini Gaji Mikha Tambayong

JAKARTA - Artis sekaligus penyanyi Indonesia Mikha Tambayong menjadi Staf dari Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Ia mulai dinas sebagai Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik sejak Mei 2023.

“Sangat senang bisa memberikan dukungan dan semangat secara langsung kepada para atlet kebanggaan kita. Doa untuk hasil yang terbaik dan untuk Kesehatan dan keselamatan semu pihak yang terlibat dari keberangkatan sampai kembali ke Tanah Air,” kata Mikha.

Sebagai staf ahli menteri, tentunya Mikha Tambayong akan menerima gaji setiap bulan. Adapun untuk besaran pastinya gaji dari staf ahli menteri memang tidak diketahui.

Namun, sebelumnya besaran gaji staf ahli menteri pernah dibocorkan oleh staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 2015 Refly Harun.

BACA JUGA: Bocoran Menpan RB soal Kenaikan Gaji PNS di 2024

Refly Harun mengatakan saat menjabat sebagai staf khusus menteri, dirinya mendapat gaji kisaran puluhan juta Rupiah per bulan.