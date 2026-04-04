JAKARTA – Berapa lama pemakaian gas LPG 3 kG hingga habis?
Lama pemakaian gas LPG 3 kg hingga habis bergantung pada pola penggunaan setiap rumah tangga. Intensitas memasak, jenis kompor, hingga besar kecilnya api menjadi faktor penentu utama.
Secara umum, gas LPG 3 kg dapat bertahan sekitar 22–23 hari untuk penggunaan rumah tangga dengan intensitas sedang, yakni memasak selama kurang lebih 1 jam per hari dengan api besar. Namun, jika digunakan selama 2 jam per hari dengan api besar, gas biasanya habis dalam waktu 11–12 hari.
Sementara itu, untuk pelaku usaha kuliner yang memasak dalam jumlah besar dan durasi lebih lama, gas LPG 3 kg bahkan bisa habis hanya dalam waktu satu hari.
Selain intensitas pemakaian, jenis kompor juga memengaruhi konsumsi gas. Kompor dengan efisiensi tinggi cenderung lebih hemat dibandingkan kompor lama yang relatif boros.
- Gunakan api sedang atau kecil saat memasak untuk mengurangi konsumsi gas.
- Pastikan api menyala sempurna (berwarna biru) agar pembakaran lebih efisien.
- Bersihkan kompor secara rutin agar aliran gas tetap optimal.
- Gunakan selang gas berkualitas yang mampu menahan tekanan hingga 500 psi agar tidak mudah longgar dan mencegah kebocoran.