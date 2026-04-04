Berapa Lama Pemakaian Gas LPG 3 Kg hingga Habis?

Lama pemakaian gas LPG 3 kg hingga habis bergantung pada pola penggunaan setiap rumah tangga. Intensitas memasak, jenis kompor, hingga besar kecilnya api menjadi faktor penentu utama.

Secara umum, gas LPG 3 kg dapat bertahan sekitar 22–23 hari untuk penggunaan rumah tangga dengan intensitas sedang, yakni memasak selama kurang lebih 1 jam per hari dengan api besar. Namun, jika digunakan selama 2 jam per hari dengan api besar, gas biasanya habis dalam waktu 11–12 hari.

Sementara itu, untuk pelaku usaha kuliner yang memasak dalam jumlah besar dan durasi lebih lama, gas LPG 3 kg bahkan bisa habis hanya dalam waktu satu hari.

Selain intensitas pemakaian, jenis kompor juga memengaruhi konsumsi gas. Kompor dengan efisiensi tinggi cenderung lebih hemat dibandingkan kompor lama yang relatif boros.

Tips Memperpanjang Masa Pakai Gas LPG

Agar penggunaan gas lebih hemat dan aman, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- Gunakan api sedang atau kecil saat memasak untuk mengurangi konsumsi gas.

- Pastikan api menyala sempurna (berwarna biru) agar pembakaran lebih efisien.

- Bersihkan kompor secara rutin agar aliran gas tetap optimal.

- Gunakan selang gas berkualitas yang mampu menahan tekanan hingga 500 psi agar tidak mudah longgar dan mencegah kebocoran.