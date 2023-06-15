Akui Cari Uang Sulit, Jokowi: Belanja APBN Harus Produktif

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 meminta agar kementerian, lembaga maupun BUMN dan BUMD dapat membelanjakan APBN dan APBD harus lebih produktif.

Hal itu lantaran ia mendengar kabar dari Eropa bahwa mulai terjadi resesi.

"Mungkin dalam satu dua minggu kemarin juga kita baca di Eropa secara teknikal sudah masuk ke resesi. Informasinya yang jelek-jelek seperti itu. Oleh sebab itu, setiap rupiah yg kita belanjakan dari APBN dari APBD yg ada di BUMN semuanya harus produktif," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan belanja secara produktif tersebut harus dilakukan karena mencari uang saat ini tidak mudah meskipun sudah ada pajak hingga deviden.

"Karena memang cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, deviden, tidak mudah. Sekarang ini tidak mudah. Sekali lagi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah," ucapnya.