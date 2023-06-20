Dukung Perkembangan Sepak Bola Nasional, BRI Berikan Bus untuk Skuad Garuda

JAKARTA – Era kebangkitan sepak bola nasional sudah di depan mata. Hal tersebut ditandai dari prestasi Tim Nasional yang mengakhiri 32 tahun puasa gelar di ajang SEA Games hingga terwujudnya pertandingan bersejarah melawan sang juara dunia 2022, Timnas Argentina dalam gelaran FIFA Matchday pada 19 Juni 2023.

Selain itu, diproyeksikan akan masih banyak lagi kegiatan Skuad Garuda ke depannya yang memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak.

Melihat urgensi dan visi menciptakan Timnas yang berprestasi serta diperhitungkan di kancah dunia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memberi dukungan untuk memperlancar mobilisasi Skuad Garuda dalam beraktifitas. Salah satunya berupa pemberian satu unit bus yang akan digunakan untuk kendaraan Timnas Indonesia.

Pada prosesi penyerahan bus yang dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (18/06), Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali menyatakan bahwa bus ini akan digunakan oleh semua kelompok umur di Timnas Indonesia.

Lebih lanjut, Amali memberikan apresiasi besar untuk BRI karena telah memenuhi kebutuhan Timnas yang belum terwujud sejak 2020 itu.