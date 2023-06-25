Ini Penyebab 120 Ribu Pekerja Terancam PHK hingga Akhir 2023

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari dunia kerja. 120 ribu pekerja Indonesia terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 2023.

Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan jumlah tersebut terbagi dalam dua gelombang PHK yang terjadi pada tahun ini.

Gelombang pertama tahun ini tercatat pada sejak bulan Januari-Mei 2023, dari sana KSPI mencatat ada 70 Ribu karyawan yang terdampak PHK.

Sedangkan untuk gelombang II diprediksi Said akan berlangsung mulai Juni ini, diproyeksikan akan ada 50 ribu orang yang terdampak PHK.

Menurutnya hal itu menimbang kondisi perekonomian global yang belum pulih.

Sehingga berdampak pada penurunan order di pasar ekspor hingga penurunan produksi bagi produsen lokal yang berorientasi ekspor.

Di satu sisi, adanya kebijakan beberapa negara seperti China yang merupakan market terbesar di asia tenggara dan sebagai opsi terdekat untuk substitusi negara tujuan, juga mulai membatasi produk-produk yang masuk kenegaranya.

“Selain itu membanjiri barang impor dari China, akibatnya pasar domestik tergerus oleh barang impor, pabrik tekstil yang seharusnya mereka bisa mengisi pasar penjualan domestik, kalah bersaing, karena murah sekali,” kata Said dalam konferensi pers virtual.

Said juga merinci beberapa perusahaan yang berpotensi melakukan PHK kepada karyawannya adalah PWI (Parkland World Indonesia) di Tangerang.

Di mana rencananya perusahaan tersebut bakal melakukan PHK pada 3.000 karyawan lagi pada gelombang II tahun ini.