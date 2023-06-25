Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Penyebab 120 Ribu Pekerja Terancam PHK hingga Akhir 2023

Hana Wahyuti , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |03:22 WIB
Ini Penyebab 120 Ribu Pekerja Terancam PHK hingga Akhir 2023
Penyebab 120 Ribu Pekerja Terancam PHK. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari dunia kerja. 120 ribu pekerja Indonesia terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 2023.

Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan jumlah tersebut terbagi dalam dua gelombang PHK yang terjadi pada tahun ini.

Gelombang pertama tahun ini tercatat pada sejak bulan Januari-Mei 2023, dari sana KSPI mencatat ada 70 Ribu karyawan yang terdampak PHK.

Sedangkan untuk gelombang II diprediksi Said akan berlangsung mulai Juni ini, diproyeksikan akan ada 50 ribu orang yang terdampak PHK.

Menurutnya hal itu menimbang kondisi perekonomian global yang belum pulih.

Sehingga berdampak pada penurunan order di pasar ekspor hingga penurunan produksi bagi produsen lokal yang berorientasi ekspor.

Di satu sisi, adanya kebijakan beberapa negara seperti China yang merupakan market terbesar di asia tenggara dan sebagai opsi terdekat untuk substitusi negara tujuan, juga mulai membatasi produk-produk yang masuk kenegaranya.

“Selain itu membanjiri barang impor dari China, akibatnya pasar domestik tergerus oleh barang impor, pabrik tekstil yang seharusnya mereka bisa mengisi pasar penjualan domestik, kalah bersaing, karena murah sekali,” kata Said dalam konferensi pers virtual.

Said juga merinci beberapa perusahaan yang berpotensi melakukan PHK kepada karyawannya adalah PWI (Parkland World Indonesia) di Tangerang.

Di mana rencananya perusahaan tersebut bakal melakukan PHK pada 3.000 karyawan lagi pada gelombang II tahun ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174794/phk-Y3We_large.jpg
Korban PHK di Indonesia Tembus 44.433 Orang Sepanjang Januari-Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173308/pegawai_bbm_shell-ZrMi_large.jpg
PHK Massal Imbas Kebijakan Impor BBM? Ini Penjelasan Shell 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170389/bahlil-yK3M_large.jpg
Heboh Shell PHK Karyawan Imbas Stok BBM Kosong, Bahlil: Kalau Kurang Beli ke Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169002/phk-qxF8_large.png
Heboh Isu PHK Massal, Gudang Garam: 309 Karyawan Pensiun Sukarela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168895/phk-Ifgk_large.jpg
Heboh Gudang Garam PHK Massal, Ternyata Ada Tawaran Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168767/industri_rokok-4ozX_large.jpg
308 Pekerja Kena PHK di Gudang Garam, Rokok Ilegal Jadi Biang Kerok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement