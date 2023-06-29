Advertisement
HOT ISSUE

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibuka Agustus 2023, Begini Cara Daftarnya

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |06:43 WIB
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dibuka Agustus 2023, Begini Cara Daftarnya
Kereta Cepat Jakarta Bandung (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa pendaftaran uji coba bagi masyarakat tersebut akan dibuka pada awal Agustus 2023.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijadwalkan akan dilaksanakan soft launching pada 18 Agustus 2023 hingga Oktober 2023 bagi masyarakat.

Menhub menjelaskan bahwa uji coba tersebutakan diprioritaskan bagi tokoh maupun masyarakat yang tinggal di sekitar Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Mekanismenya nanti orangnya didaftarkan, terutama mereka-mereka yang berdekatan dengan itu dan tokoh-tokoh," ujarnya di Stasiun LRT Dukuh Atas.

Sementara itu, Juru bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan bahwa tidak hanya masyarakat sekitar yang akan melakukan uji coba.

