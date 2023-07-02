Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bank BTN Raih Penghargaan FinanceAsia 23rd Best Companies in Asia Award

Imam Rachmawan , Jurnalis-Minggu, 02 Juli 2023 |15:27 WIB
Bank BTN Raih Penghargaan FinanceAsia 23rd Best Companies in Asia Award
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil meraih penghargaan dalam ajang FinanceAsia 23rd Best Companies in Asia Awards. (Foto: dok. BTN)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil meraih penghargaan dalam ajang FinanceAsia 23rd Best Companies in Asia Award.

Dalam ajang tersebut Bank BTN meraih penghargaan Gold Award kategori Best Mid-Cap Company karena dinilai memiliki kinerja keuangan yang tumbuh signifikan dan menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia dan Asia.

“Kami berterima kasih kepada FinanceAsia yang telah memberikan penghargaan ini kepada Bank BTN. Penghargaan ini membuktikan transformasi yang kami lakukan sudah on the track dalam mewujudkan visi menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada tahun 2025. Penghargaan ini juga menjadi penyemangat kami untuk terus melakukan yang terbaik untuk mendorong pertumbuhan kinerja Bank BTN,” ujar Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu usai menerima penghargaan Finance Asia’s 23rd Best Companies in Asia Award di Hong Kong, China, (2/7/2023).

Menurut Nixon, penghargaan yang telah diperoleh perseroan dari lembaga internasional seperti FinanceAsia dan baru-baru ini juga dari Euromoney, membuktikan progres transformasi yang dilakukan Bank BTN telah banyak mengalami perubahan ke arah positif, termasuk salah satunya penguatan ke arah permodalan dan keuangan.

"Dari penghargaan FinanceAsia Award yang diperoleh, para juri melihat progres transformasi Bank BTN terutama di aspek keuangan dan permodalan menjadi lebih baik dibanding sebelum 2018, baik itu dari sisi rasio permodalan, cadangan dan CASA ratio yang berubah secara siginifikan. Mereka melihat progres yang dilakukan perseroan ke arah yang benar atau on the track," jelas Nixon.

Pada tahun ini, terang Nixon, Bank BTN tetap optimistis menjadi bank dengan pangsa pasar terbesar di sektor Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dimana semua aspek untuk proses KPR terus disempurnakan perseroan.

"Jika melihat hingga pertengahan 2023, Bank BTN yakin di semester II tahun ini akan mencapai pangsa pasar terbesar di KPR, walaupun mulai juga memperbaiki beberapa proses bisnis yang terkait dengan konsumer seperti Produk Kredit Ringan (KRING), Kredit Agunan Rumah (KAR), KTA dan juga sudah mulai masuk ke payrol loan, terutama pada bebebapa institusi yang berhubungan baik dengan Bank BTN. Mudah-mudahan tren bagus, BTN tidak hanya cuma menawarkan produk KPR tapi juga turunannya," ungkap Nixon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177187//bank_btn_syariah-vbzH_large.jpg
BTN Syariah Catat Pembiayaan Rp50,1 Triliun Jelang Spin-off
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/11/3177162//nusantara_regas_terima_kargo_lng_ke_30_tahun_2025-fOIi_large.jpeg
Nusantara Regas Terima Kargo LNG ke-30 Tahun 2025 untuk Jaga Pasokan Energi Jawa Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177138//ilustrasi_top_up_game-9khD_large.jpg
Top Up Boy, Solusi Top Up Game yang Hemat dan Lebih Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/11/3177092//bri_perluas_akses_kredit_program_perumahan-UujA_large.jpeg
Dukung Asta Cita lewat Program 3 Juta Rumah, BRI Perluas Akses Kredit Program Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/623/3177086//museum_uph-7xgk_large.jpg
Kemenbud RI Tetapkan Museum UPH sebagai Bagian dari Museum Nasional Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/11/3176904//bri_raih_the_best_contact_center_indonesia-HvZG_large.jpeg
BRI Sabet Penghargaan The Best Contact Center Indonesia Berkat Kualitas Layanan Terbaik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement