5 Fakta Inflasi Juni 2023 Capai 0,14%, Ini Biang Keroknya

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia secara month to month (mtm) Juni 2023 sebesar 0,14%. Sementara itu, inflasi Juni 2023 secara tahunan sebesar 3,52%.

"Inflasi secara year on year (yoy) ini tercatat dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,00," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, 3 Juni 2023.

Berikut adalah fakta mengenai Inflasi Juni 2023 yang dirangkum Okezone, Sabtu (8/7/2023).

1. Inflasi Tahunan

BPS mencatat inflasi tahunan atau yoy pada Juni 2023 mencapai 3,52% jika dibandingkan dengan periode Juni 2022. Sementara itu, inflasi bulanan atau mtm mencapai 0,14% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"Tingkat inflasi bulanan Juni 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun lalu," ujar Pudji Ismartini.

2. Penyumbang Inflasi

Pudji mengatakan bahwa untuk inflasi bulanan Juni 2023, penyumbang terbesarnya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,39%, sementara andil inflasinya adalah 0,10%.

"Komoditas penyumbang inflasi secara mtm terbesar di antaranya adalah daging ayam ras dengan andil 0,06%, tarif angkutan udara dengan andil sebesar 0,04%, telur ayam ras dengan andil 0,02%, dan kontrak rumah, bawang putih, rokok kretek filter serta ketimun yang memberikan andil masing-masing sebesar 0,01%," kata dia.