Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Inflasi Juni 2023 Capai 0,14%, Ini Biang Keroknya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |03:18 WIB
5 Fakta Inflasi Juni 2023 Capai 0,14%, Ini Biang Keroknya
Inflasi Juni 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia secara month to month (mtm) Juni 2023 sebesar 0,14%. Sementara itu, inflasi Juni 2023 secara tahunan sebesar 3,52%.

"Inflasi secara year on year (yoy) ini tercatat dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,00," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS di Jakarta, 3 Juni 2023.

Berikut adalah fakta mengenai Inflasi Juni 2023 yang dirangkum Okezone, Sabtu (8/7/2023).

1. Inflasi Tahunan

BPS mencatat inflasi tahunan atau yoy pada Juni 2023 mencapai 3,52% jika dibandingkan dengan periode Juni 2022. Sementara itu, inflasi bulanan atau mtm mencapai 0,14% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"Tingkat inflasi bulanan Juni 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun lalu," ujar Pudji Ismartini.

2. Penyumbang Inflasi

Pudji mengatakan bahwa untuk inflasi bulanan Juni 2023, penyumbang terbesarnya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,39%, sementara andil inflasinya adalah 0,10%.

"Komoditas penyumbang inflasi secara mtm terbesar di antaranya adalah daging ayam ras dengan andil 0,06%, tarif angkutan udara dengan andil sebesar 0,04%, telur ayam ras dengan andil 0,02%, dan kontrak rumah, bawang putih, rokok kretek filter serta ketimun yang memberikan andil masing-masing sebesar 0,01%," kata dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173695/inflasi-bVmJ_large.jpg
BPS: Inflasi September 2025 Capai 0,21 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166832/inflasi-v49a_large.jpg
BPS: Indonesia Deflasi 0,08 Persen di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166263/kemenko_perekonomian_soal_rakornas_inflasi-sm1T_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Rakornas Pengendalian Inflasi Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166225/inflasi-MJav_large.jpg
Rakornas Pengendalian Inflasi Hari Ini Resmi Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151676/inflasi-Kysz_large.png
BPS Lapor Inflasi 0,19 Persen di Juni 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/320/3136600/prabowo-xpy2_large.jpg
Prabowo Pamer Inflasi Indonesia Terendah di Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement