Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Pamer Inflasi Indonesia Terendah di Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |07:58 WIB
Prabowo Pamer Inflasi Indonesia Terendah di Dunia
Prabowo Pamer Inflasi Indonesia Terendah di Dunia (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memamerkan keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Dia menegaskan bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih telah menunjukkan hasil nyata dalam enam bulan pertama masa kerja.

“Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara lima negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita, mungkin Tiongkok,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (6/5/2025).

1. Inflasi

Prabowo menyampaikan bahwa capaian ini bukanlah hasil kebetulan semata, melainkan buah dari kesinambungan tata kelola fiskal dan keberlanjutan kebijakan yang telah dibangun sejak pemerintahan sebelumnya. 

Selain inflasi, Prabowo juga menyoroti pencapaian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok, khususnya selama periode akhir tahun, Natal, dan Lebaran, periode yang biasanya identik dengan lonjakan harga.

“Alhamdulillah akhir tahun, Natal, dan Lebaran tahun ini di masa pemerintah kita harga-harga aman. Stok pangan bersedia,” tegas Prabowo.

2. Stock Cadangan Beras

Prabowo juga berbagi pengalaman pribadinya sewaktu kecil, ketika sang ayah, Soemitro Djojohadikusumo menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Saat itu, menjelang hari-hari besar, ketegangan karena harga pangan yang melonjak adalah hal sering terjadi.

“Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Dan saya waktu anak kecil, orang tua saya Menteri Perdagangan. Jadi saya lihat bagaimana setiap lebaran, setiap akhir tahun, orang tua saya tegang,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181061/makan_bergizi_gratis-pLP8_large.jpg
BPS: MBG Kerek Inflasi Telur dan Daging Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173695/inflasi-bVmJ_large.jpg
BPS: Inflasi September 2025 Capai 0,21 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166832/inflasi-v49a_large.jpg
BPS: Indonesia Deflasi 0,08 Persen di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166263/kemenko_perekonomian_soal_rakornas_inflasi-sm1T_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Rakornas Pengendalian Inflasi Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166225/inflasi-MJav_large.jpg
Rakornas Pengendalian Inflasi Hari Ini Resmi Ditunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151676/inflasi-Kysz_large.png
BPS Lapor Inflasi 0,19 Persen di Juni 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement