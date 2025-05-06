Prabowo Pamer Inflasi Indonesia Terendah di Dunia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memamerkan keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Dia menegaskan bahwa pemerintahan Kabinet Merah Putih telah menunjukkan hasil nyata dalam enam bulan pertama masa kerja.

“Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara lima negara yang terendah di dunia. Mungkin inflasi yang lebih rendah dari kita, mungkin Tiongkok,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (6/5/2025).

1. Inflasi

Prabowo menyampaikan bahwa capaian ini bukanlah hasil kebetulan semata, melainkan buah dari kesinambungan tata kelola fiskal dan keberlanjutan kebijakan yang telah dibangun sejak pemerintahan sebelumnya.

Selain inflasi, Prabowo juga menyoroti pencapaian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok, khususnya selama periode akhir tahun, Natal, dan Lebaran, periode yang biasanya identik dengan lonjakan harga.

“Alhamdulillah akhir tahun, Natal, dan Lebaran tahun ini di masa pemerintah kita harga-harga aman. Stok pangan bersedia,” tegas Prabowo.

2. Stock Cadangan Beras

Prabowo juga berbagi pengalaman pribadinya sewaktu kecil, ketika sang ayah, Soemitro Djojohadikusumo menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Saat itu, menjelang hari-hari besar, ketegangan karena harga pangan yang melonjak adalah hal sering terjadi.

“Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Dan saya waktu anak kecil, orang tua saya Menteri Perdagangan. Jadi saya lihat bagaimana setiap lebaran, setiap akhir tahun, orang tua saya tegang,” ujarnya.