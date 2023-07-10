Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IMF hingga Uni Eropa Tentang Kebijakan Hilirisasi, Bahlil: Kita Maju Terus dan Kita Lawan!

Himayatul Azizah , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:46 WIB
IMF hingga Uni Eropa Tentang Kebijakan Hilirisasi, Bahlil: Kita Maju Terus dan Kita Lawan!
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Hilirisasi diragukan oleh beberapa negara. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberi pesan bahwa seorang pemimpin akan menjadi aktor utama dalam suatu perubahan.

Dalam memutuskan suatu kebijakan, seorang pemimpin memiliki pengaruh bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti dalam memutuskan melanjutkan kebijakan hilirisasi di tengah pertentangan banyak negara lain.

Pemerintah melarang penjualan beberapa komoditas mentah sebab berbagai industri asing membutuhkan komoditas dalam negeri sehingga mewajibkan pendirian pabrik di Indonesia. Kemudian mengolah komoditas tersebut menjadi barang setengah jadi hingga dapat dijual.

Keputusan tersebut tidak disukai beberapa negara karena perlu mengeluarkan dana lebih. Dengan kepentingan membangun industri di dalam negeri apabila ingin memanfaatkan komoditas dalam negeri.

"Indonesia dijajah karena Komoditas, kita kirim barang mentah, itu agar Indonesia tidak maju. Presiden Jokowi minta untuk setop ekspor nikel. Saya juga kan pengusaha tambang, karena perintah Presiden ya saya lakukan juga," ujar Bahlil, dalam acara Festival Gen Z 2023 di MNC Conference Hall.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178238/cerita_zulhas_soal_hampir_jadi_menko_perekonomian-LXtG_large.jpeg
Gara-Gara Bahlil, Zulhas Hampir Jadi Menko Perekonomian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175770/lpdp_defisit-K5WH_large.jpg
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Defisit 3 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163694/ekonomi_ri-1oFO_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,4 Persen pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162040/ekonomi_ri_semester_ii_2025-SeRl_large.jpg
Ekonomi RI Diprediksi Melemah 4,99 Persen di Semester II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160863/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-NPQh_large.jpg
Data Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025 Bikin Kaget 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement