IMF hingga Uni Eropa Tentang Kebijakan Hilirisasi, Bahlil: Kita Maju Terus dan Kita Lawan!

JAKARTA - Hilirisasi diragukan oleh beberapa negara. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberi pesan bahwa seorang pemimpin akan menjadi aktor utama dalam suatu perubahan.

Dalam memutuskan suatu kebijakan, seorang pemimpin memiliki pengaruh bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Seperti dalam memutuskan melanjutkan kebijakan hilirisasi di tengah pertentangan banyak negara lain.

Pemerintah melarang penjualan beberapa komoditas mentah sebab berbagai industri asing membutuhkan komoditas dalam negeri sehingga mewajibkan pendirian pabrik di Indonesia. Kemudian mengolah komoditas tersebut menjadi barang setengah jadi hingga dapat dijual.

Keputusan tersebut tidak disukai beberapa negara karena perlu mengeluarkan dana lebih. Dengan kepentingan membangun industri di dalam negeri apabila ingin memanfaatkan komoditas dalam negeri.

"Indonesia dijajah karena Komoditas, kita kirim barang mentah, itu agar Indonesia tidak maju. Presiden Jokowi minta untuk setop ekspor nikel. Saya juga kan pengusaha tambang, karena perintah Presiden ya saya lakukan juga," ujar Bahlil, dalam acara Festival Gen Z 2023 di MNC Conference Hall.