HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |11:18 WIB
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,12 persen (yoy) pada kuartal II 2025.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Wilayah BPS, Moh. Edy Mahmud mengatakan, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB pada kuartal II 2025 atas dasar harga berlaku Rp5.947 triliun, dan atas dasar harga konstan Rp3.396,3 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 bila dibandingkan triwulan II 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12 persen,” kata Edy dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (5/8/2025).

Edy menegaskan, bila dibandingkan dengan kuartal I 2025 atau secara q-to-q, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,04 persen.

(Taufik Fajar)

