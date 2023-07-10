Mengapa Tanggal 12 Juli Diperingati Sebagai Hari Koperasi?

JAKARTA - Mengapa tanggal 12 Juli diperingati sebagai hari koperasi? Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan Kongres Gerakan Koperasi Pertama di Tasikmalaya yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 1947.

Sejarah Hari Koperasi Indonesia berawal pada tanggal 12 Juli tepatnya di tahun 1947, ketika Kongres Koperasi Pertama di Indonesia diadakan di Yogyakarta. Kongres yang dihadiri oleh berbagai perwakilan koperasi dari seluruh wilayah Indonesia pada saat itu.

Pada Kongres tersebut, para peserta berdiskusi dan membahas beberapa perkembangan di dunia koperasi Indonesia antara lain mengenai gerakan koperasi di Indonesia, tujuan koperasi, serta isu-isu yang dihadapi oleh koperasi saat itu. Tidak hanya itu, Kongres ini juga merupakan upaya untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas antara koperasi-koperasi di Indonesia.

Salah satu tujuan diperingatinya Hari Koperasi Indonesia adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap peran koperasi dalam membantu pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dilansir dari Website resmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta,Senin (10/7/2023) tahun 1913, kehidupan berkoperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil bumi putra dibangkitkan oleh Syarikat Dagang Islam.