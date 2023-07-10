Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengapa Tanggal 12 Juli Diperingati Sebagai Hari Koperasi?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |20:49 WIB
Mengapa Tanggal 12 Juli Diperingati Sebagai Hari Koperasi?
Koperasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa tanggal 12 Juli diperingati sebagai hari koperasi? Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan Kongres Gerakan Koperasi Pertama di Tasikmalaya yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 1947.

Sejarah Hari Koperasi Indonesia berawal pada tanggal 12 Juli tepatnya di tahun 1947, ketika Kongres Koperasi Pertama di Indonesia diadakan di Yogyakarta. Kongres yang dihadiri oleh berbagai perwakilan koperasi dari seluruh wilayah Indonesia pada saat itu.

Pada Kongres tersebut, para peserta berdiskusi dan membahas beberapa perkembangan di dunia koperasi Indonesia antara lain mengenai gerakan koperasi di Indonesia, tujuan koperasi, serta isu-isu yang dihadapi oleh koperasi saat itu. Tidak hanya itu, Kongres ini juga merupakan upaya untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas antara koperasi-koperasi di Indonesia.

Salah satu tujuan diperingatinya Hari Koperasi Indonesia adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap peran koperasi dalam membantu pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dilansir dari Website resmi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta,Senin (10/7/2023) tahun 1913, kehidupan berkoperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil bumi putra dibangkitkan oleh Syarikat Dagang Islam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175223/menkop_ferry-P7TW_large.jpg
Aturan Terbit, Menkop Sebut Koperasi Bisa Kelola Tambang Mineral dan Batu Bara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/320/3169491/menkop_ferry-c2eX_large.jpg
Menkop Ferry Ungkap Peran Koperasi Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168936/menkop_ferry-hqJ8_large.jpg
Menkop Ferry Ungkap Target Baru Prabowo untuk Koperasi Desa Merah Putih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168634/prabowo_subianto-8g9x_large.jpg
Prabowo Ingin Koperasi Desa Jual Obat Murah hingga LPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167641/bank_mandiri-Qygi_large.jpg
Koperasi Merah Putih Sudah Bisa Ajukan Pinjaman ke Bank Himbara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/320/3164816/pembiayaan_koperasi_merah_putih-GbCn_large.jpg
Aturan Rampung, Pembiayaan Koperasi Merah Putih Cair Agustus-September
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement