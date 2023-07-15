6 Fakta Tol yang Akan Segera Dilelang, Ada Jalan Bebas Hambatan ke Puncak

JAKARTA - Sejumlah proyek jalan tol akan segera dilelang. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) mengungkapkan salah satu jalan yang akan dilelang adalah Tol Puncak dan lima proyek tol lainya.

"Untuk sektor jalan dan jembatan dalam tahap penyiapan pada tahun depan terdapat enam proyek KPBU dengan perkiraan investasi sebesar Rp49,47 triliun," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna.

Okezone merangkum fakta-fakta terkait tol yang akan segera di lelang:

1. Jalan Tol Malang-Kepanjen

Jalan Tol Malang-Kepanjen di Jawa Timur dengan nilai investasi Rp10,04 triliun. Panjang jalan ini mencapai 29,78 km dengan tujuan untuk mendukung konektivitas di Kota dan Kabupaten Malang.

2. Jalan Tol Puncak

Jalan Tol Puncak memiliki panjang 50,09 km dengan nilai investasi dalam proses perhitungan. Dengan tujuan mendukung konektivitas dan mengatasi kemacetan di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat.

3. Jalan Tol Lingkar Selatan Bandung

Jalan Tol Lingkar Selatan Bandung sepanjang 46,2 km dengan nilai investasi Rp20,24 triliun. Bertujuan mendukung konektivitas di Kota Bandung.

4. Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)- Lebakwangi (Neglasari)

Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)- Lebakwangi (Neglasari) di Banten dan Jawa Barat sepanjang 12,24 km dengan nilai investasi Rp5,45 triliun. Memiliki tujuan untuk mendukung konektivitas di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya.