Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Melahirkan di Bidan Bisa Pakai BPJS Kesehatan?

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |22:00 WIB
Apakah Melahirkan di Bidan Bisa Pakai BPJS Kesehatan?
BPJS Kesehatan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah melahirkan di bidan bisa pakai BPJS Kesehatan? Berikut penjelasan lengkapnya dalam artikel ini.

BPJS Kesehatan menanggung sejumlah biaya persalinan, termasuk pemeriksaan selama kehamilan, seperti ultrasonografi (USG), pemberian vaksin, hingga proses persalinan.

 BACA JUGA:

Fasilitas melahirkan bisa ditanggung di rumah sakit akan tetapi ketika metode persalinan normal.

Ibu yang sedang hamil bisa menjadwalkan persalinan di bidan dengan melakukan pemeriksaan rutin.

Pilih bidan senyaman mungkin agar mudah untuk melakukan konsultasi tentang kehamilan dan persalinan yang akan datang.

 BACA JUGA:

Nah, jangan lupa untuk memastikan bidan yang di pilih sudah tergabung dalam jejaring BPJS Kesehatan.

Jika tidak termasuk jejaring BPJS Kesehatan, ibu yang melahirkan susah untuk bisa mmenggunakan BPJS.

Dirangkum Okezone, Sabtu (13/7/2023), berikut biaya melahirkan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178996/bpjs_kesehatan-4j8B_large.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Berlaku hingga Akhir 2025, Dipastikan Tidak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178970/bpjs_kesehatan-x1vS_large.jpeg
Ini Syarat dan Kategori Peserta yang Dapat Pemutihan Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178958/purbaya-1w0g_large.jpg
Alasan Purbaya Tidak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di 2026: Jangan Utak-atik Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/622/3178918/bpjs_kesehatan-L5Ym_large.png
Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Akan Dihapus, Ini Kriteria Peserta hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178662/bpjs_kesehatan-SGZ9_large.jpg
Daftar Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Berlaku Oktober 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement