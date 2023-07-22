Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ini 7 Harga Tanah Termahal di Jakarta

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |20:02 WIB
Ini 7 Harga Tanah Termahal di Jakarta
Harga tanah paling mahal di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini 7 harga tanah termahal di Jakarta. Harga tanah menjadi informasi penting sebelum memutuskan tinggal di Jakarta. Pasalnya harta tanah di kota ini terkenal mahal.

Untuk ini sebelum tinggal di Jakarta sebaiknya mempertimbangkan harga tanah di Jakarta. Dengan begitu dapat memperkirakan estimasi untuk membangun rumah atau investasi properti di kota ini.

Berikut ini 7 harga tanah termahal di Jakarta dirangkum Okezone, Sabtu (22/7/23):

7. Kelapa Gading - Jakarta Timur

Harga tanah di salah satu kawasan elit Jakarta ini berkisar Rp30 juta sampai Rp40 jutaan per m2. Tidak heran karena di kawasan Kelapa Gading ini terdapat perumahan mewah. Sayangnya daerah yang berlokasi di Jakarta Timur ini rawan banjir.

6. Pondok Indah - Jakarta Utara

Tidak sedikit orang memimpikan memiliki rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Namun harga tanah di kawasan ini tergolong mahal sekitar Rp40 juta sampai Rp100 juta. Harga tanah di Pondok Indah bisa berbeda tergantung letaknya.

5. Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi kawasan elit setelah kemerdekaan Indonesia. Otomatis harga properti di kawasan ini terkenal mahal, begitu juga dengan harga tanah. Harga tanah di Kebayoran Baru ini mencapai Rp50 juta sampai Rp100 juta per m2.

4. Menteng - Jakarta Pusat

Harga tanah termahal di Jakarta selanjutnya ada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejak dulu, kawasan ini memang terkenal sebagai tempat tinggal elit para selebriti dan pengusaha. Tidak mengherankan jika hara tanah di Menteng mencapai Rp50 juta hingga Rp120 juta per m2.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172802/lahan-bPaB_large.jpg
Pengelolaan Lahan Eks HGU, Ini Penjelasan Bank Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/470/3165305/wamen_atr-8kQK_large.jpg
Fahri Hamzah Usulkan Subsidi Tanah, Wamen ATR: Cek Dulu Legalitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/470/3162507/nusron_wahid-BPpC_large.jpg
Nusron Wahid Minta Maaf: Pernyataan Semua Tanah Milik Negara Hanya Bercanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/470/3162251/nusron_wahid-5h4p_large.jpg
Nusron Wahid Minta Maaf soal Pernyataan Semua Tanah Milik Negara, Hanya Bercanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/470/3160964/fahri_hamzah-HgBh_large.jpg
Tanah Nganggur 2 Tahun Disita Negara, Fahri Hamzah: Itu Kabar Baik Sektor Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/470/3156199/tanah_kosong_2_tahun-DYjB_large.jpg
Berikut Kriteria Tanah Kosong 2 Tahun yang Bakal Diambil Negara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement