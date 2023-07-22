Ini 7 Harga Tanah Termahal di Jakarta

JAKARTA - Ini 7 harga tanah termahal di Jakarta. Harga tanah menjadi informasi penting sebelum memutuskan tinggal di Jakarta. Pasalnya harta tanah di kota ini terkenal mahal.

Untuk ini sebelum tinggal di Jakarta sebaiknya mempertimbangkan harga tanah di Jakarta. Dengan begitu dapat memperkirakan estimasi untuk membangun rumah atau investasi properti di kota ini.

Berikut ini 7 harga tanah termahal di Jakarta dirangkum Okezone, Sabtu (22/7/23):

7. Kelapa Gading - Jakarta Timur

Harga tanah di salah satu kawasan elit Jakarta ini berkisar Rp30 juta sampai Rp40 jutaan per m2. Tidak heran karena di kawasan Kelapa Gading ini terdapat perumahan mewah. Sayangnya daerah yang berlokasi di Jakarta Timur ini rawan banjir.

6. Pondok Indah - Jakarta Utara

Tidak sedikit orang memimpikan memiliki rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Namun harga tanah di kawasan ini tergolong mahal sekitar Rp40 juta sampai Rp100 juta. Harga tanah di Pondok Indah bisa berbeda tergantung letaknya.

5. Kebayoran Baru - Jakarta Selatan

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi kawasan elit setelah kemerdekaan Indonesia. Otomatis harga properti di kawasan ini terkenal mahal, begitu juga dengan harga tanah. Harga tanah di Kebayoran Baru ini mencapai Rp50 juta sampai Rp100 juta per m2.

4. Menteng - Jakarta Pusat

Harga tanah termahal di Jakarta selanjutnya ada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejak dulu, kawasan ini memang terkenal sebagai tempat tinggal elit para selebriti dan pengusaha. Tidak mengherankan jika hara tanah di Menteng mencapai Rp50 juta hingga Rp120 juta per m2.