5 Fakta BBM Terbaru Pertamina Langsung Diborong Raffi Ahmad

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax Green 95 yang di luncurkan di SPBU MT Haryono, Jakarta Selatan pada Senin 24 Juli 2023.

Pertamax Green 95 ini merupakan BBM hasil campuran Pertamax dengan Bioetanol sebesar 5% (E5).

Berikut Okezone merangkum fakta BBM terbaru yang dibeli langsung Raffi Ahmad, Sabtu (29/7/2023):

1. Raffi Ahmad Pelanggan Pertama

Raffi Ahmad pun menjadi konsumen pertama yang membeli Pertamax Green 95. Raffi yang datang ke SPBU MT Haryono dengan menggunakan kemeja putih.

Raffi mengisi BBM dengan mobilnya yang berwarna hitam. Berdasarkan angka pada dispenser SPBU, Raffi mengisi Pertamax Green 95 sebanyak 36,54 liter dengan nilai yang harus dibayar sebesar Rp493.290.

"Isi dulu Pertamax Green nih, (BBM) baru," ujar Raffi Ahmad di SPBU MT Haryono.

2. Harga Pertamax Green 95

Harga Pertamax Green 95 dijual seharga Rp13.500 per liter. Pertamax Green merupakan BBM dengan RON 95.

3. Pencampuran BBM Pertamax Green 99

Pertamax Green 95 ini merupakan BBM hasil campuran Pertamax dengan Bioetanol sebesar 5 persen (E5). Bioetanol adalah etanol atau senyawa alkohol yang berasal dari tumbuhan, dan dalam hal ini Pertamina menggunakan tebu.