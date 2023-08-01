Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Bersama PKN STAN Jalin Kerjasama di Bidang Pendidikan dan Pendampingan Ekonomi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |15:30 WIB
Pegadaian dan PKN STAN jalin kerjasama di bidang pendidikan dan pendampingan ekonomi (Foto: Dok Pegadaian)
Pegadaian dan PKN STAN jalin kerjasama di bidang pendidikan dan pendampingan ekonomi (Foto: Dok Pegadaian)
A
A
A

Banten- Di hari ulang tahun ke-8 Politeknik Keuangan Negara STAN, PT Pegadaian melakukan penandatangan Nota Kesepahaman Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kolaborasi antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan PKN STAN, yang digelar pada Sabtu (29/07/2023).

Pada momen puncak Dies Natalis 8 PKN STAN yang mengusung tema besar kolaborasi tersebut, Pegadaian sebagai lembaga jasa keuangan milik negara mendukung penuh komitmen perusahaan dalam berkontribusi untuk memajukan pendidikan di tanah air melalui beberapa program kerjasama diantaranya program pelatihan dan sertifikasi, perbantuan tenaga ahli dan narasumber, literasi pemasaran serta pemanfaatan layanan produk dengan PKN STAN.

Kerjasama ini merupakan lanjutan dari program yang telah berjalan sebelumnya dimana PKN STAN sebagai kampus yang berfokus pada ekonomi dan perpajakan, dapat melakukan pendampingan terkait UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) khususnya dalam kegiatan operasional dan pengelolaan permodalan bersama Pegadaian.

Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan Eka Pebriansyah mengatakan bahwa Pegadaian membuka banyak kesempatan kerjasama untuk PKN STAN, mengingat Pegadaian dahulu pernah menjadi bagian dari STAN. Tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan ada banyak kesempatan kerjasama yang relevan dengan para mahasiswa, alumni, tenaga pendidik, tenaga ahli untuk mendukung tri dharma yang berkarakter dan berintegritas.

“Melalui kerjasama ini, artinya PKN STAN telah menyepakati untuk berkontribusi dalam tri dharma perguruan tinggi di bidang keuangan negara dan pemasaran serta memanfaatkan dan mempromosikan layanan produk dengan PT Pegadaian. Hal ini menjadi langkah awal yang bagus untuk mengenalkan instrumen investasi yang ada di Pegadaian seperti Tabungan Emas dan Logam Mulia,” ujar Eka.

Halaman:
1 2
