Ternyata Ini Laki-Laki Pertama yang Jadi Ojek Online di Indonesia

JAKARTA – Mengulas laki-laki pertama yang jadi ojek online di Indonesia.

Ojek online (ojol) merupakan pekerjaan yang saat ini sering dijumpai di jalanan.

Dengan banyaknya ojek online di Indonesia, lantas siapakah ojol pertama di Indonesia?

Laki-laki pertama yang jadi ojol di Indonesia, yaitu Mulyono dari Gojek.

Dia merupakan ojol pertama dengan nomor registrasi 00001 atau sebagai orang yang tercatat pertama kali sebagai driver online di Indonesia.

Mulyono yang berusia 54 itu bercerita, bahwa awalnya dia merupakan tukang ojek pangkalan (opang).

Setelah itu, dia kemudian dikasih informasi mengenai Gojek dari temannya, pada saat itu juga dia memberanikan diri mendaftar di Gojek pada tahun 2010.

"Waktu itu Pak Nadiem (founder Gojek) pun masih kuliah. Jadi saya dapat info dari teman, kalau mau masuk Gojek datang ke Pasar Mayestik. Saya tanya-tanya, saya cari info apa itu Gojek. Saya langsung gabung," kata Mulyono, Minggu, 6 Januari 2019 silam.