Tanggapan Gojek-Grab Soal Pendapatan Driver Rp10.000 Sehari

JAKARTA – Pihak Gojek dan Grab menanggapi soal pendapatan driver ojol yang hanya mendapatkan Rp10.000 dalam sehari.

Senior Vice President (SVP) Corporate Affairs, Rubi W Purnomo menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan beragam wadah komunikasi demi menjunjung tinggi transparansi terhadap mitranya.

Salah satunya melalui wadah komunikasi, seperti Kopdar Mitra Gojek yang rutin diselenggarakan di seluruh lokasi operasional Gojek.

"Melalui kopdar, mitra driver aktif Gojek dapat menyampaikan aspirasi, pengalaman, dan memberi masukan sekaligus berinteraksi dengan sesama mitra juga manajemen," ujar Rubi W Purnomo.

Selain itu, Rubi juga membantah tuduhan terkait pemotongan biaya untuk aplikasi yang beredar di kalangan pengemudi ojol. Dia pun memaparkan bahwa Gojek patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah pada November 2022, yakni pemberlakuan biaya sewa aplikasi paling tinggi senilai 15% dan biaya penunjang sebesar 5%.

Adapun komisi yang dibebankan kepada mitranya digunakan untuk mendukung usaha, dan sebagai bentuk inovasi dalam meningkatkan kesejahteraan para pengemudi.

"Termasuk alokasi biaya penunjang untuk mendukung operasional mitra pengemudi, seperti asuransi keselamatan tambahan, ragam pelatihan, bantuan biaya operasional dalam bentuk bonus/voucher," jelas Rubi.