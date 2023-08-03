Kisah Mulyono, Driver Ojek Online Pertama di Indonesia

JAKARTA - Inilah laki-laki pertama yang menjadi driver ojek online di Indonesia. Laki-laki ini bernama Mulyono dari Gojek.

Mulyono merupakan driver ojol pertama dengan nomor registrasi 00001. Hal tersebut tercatat sebgagai driver ojol pertama di Indonesia.

Mulanya Mulyono (54) merupakan tukang ojek pangkalan (opang). Namun setelah diberi informasi tentang Gojek melalui temannya, Mulyono memberanikan diri untuk mendaftar di Gojek pada tahun 2010.

"Waktu itu Pak Nadiem (founder Gojek) pun masih kuliah. Jadi saya dapat info dari teman, kalau mau masuk Gojek datang ke Pasar Mayestik. Saya tanya-tanya, saya cari info apa itu Gojek. Saya langsung gabung," kata Mulyono, Minggu, 6 Januari 2019 silam.

Kemudian setelah mendaftar, dalam kurun waktu seminggu Mulyono diajak berbincang secara langsung dengan Nadiem.

"Ditanya benar gak mau gabung Gojek. Ajak teman-teman yang lain," ujar Mulyono.

Mulyono pun langsung menyetujui untuk bergabung bersama Gojek dan mengajak temanya yang ada di pangkalan. Saat itu Mulyono hanya berhasil menggaet dua orang temannya.

"Saya ini driver pertama jadi (nomor registrasinya) 0001. Saya sendiri pun tidak tahu," tambah Mulyono.

Mulyono menjelaskan bahwa kali pertama seragam yang dikenakan Gojek belum berwarna hijau, melainkan warna abu-abu. Dalam pemesanan ojol juga belum melalui aplikasi, tetapi menggunakan gawai.

Sehingga nanti akan ditelpon oleh pihak call center kemudian akan ditawarkan orderan. Apabila bersedia menerima, maka akan dikirim detail alamat melalui SMS.

Saat itu Mulyono juga sering diintimidasi oleh pihak opang bahkan sampai terkena tipu.

"Saya pernah ditipu, pernah dikalungin golok. Tapi saya pasrah kalau bapak mau habisin saya, saya mencari nafkah saya tidak mengganggu. Di Cikarang juga pernah diuber-uber opang," ujar Mulyono.