Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Melemah 0,69%, Turun di Bawah Level 6.900

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:29 WIB
IHSG Sepekan Melemah 0,69%, Turun di Bawah Level 6.900
IHSG Melemah di Minggu Ini. (Foto; okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah data perdagangan selama minggu ini. Terdapat sejumlah perubahan mulai dari indeks komposit hingga nilai transaksi selama sepekan.

Diketahui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di rentang level 6.833,98 sampai 6.934,38 dalam lima hari terakhir. Sepanjang periode 31 Juli hingga 4 Agustus 2023, indeks tampak masih sulit untuk menembus level 7.000.

Menurut data BEI, Sabtu (5/8/2023), IHSG pekan ini melemah 0,69% di level 6.852,84, dari penutupan akhir minggu lalu di 6.900,23

Peningkatan dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian Bursa, yaitu sebesar 15,63% menjadi Rp11,631 triliun dari Rp10,059 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

Sedangkan rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan jatuh 11,55% menjadi 1.139.039 transaksi dari 1.287.785 transaksi pada pekan lalu.

Namun, rata-rata volume transaksi harian selama sepekan meningkat 37,29% menjadi 22,507 miliar lembar saham dari 16,394 miliar lembar saham pada penutupan pekan yang lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/278/2875088/ihsg-awal-september-2023-dibuka-menguat-0-16-ke-6-964-GT376INb2U.JPG
IHSG Awal September 2023 Dibuka Menguat 0,16% ke 6.964
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/278/2875059/ihsg-hari-ini-berpotensi-menguat-mampu-tembus-level-7-000-jelang-akhir-pekan-2z0iyXRAeD.JPG
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat, Mampu Tembus Level 7.000 Jelang Akhir Pekan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874711/ihsg-berakhir-turun-ke-6-953-di-akhir-agustus-2023-HUS7ZqtHZ9.jpg
IHSG Berakhir Turun ke 6.953 di Akhir Agustus 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874532/ihsg-sesi-i-melemah-0-48-ke-level-6-933-zV8FUu4vlW.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,48% ke Level 6.933
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874377/ihsg-akhir-agustus-2023-dibuka-menguat-ke-level-6-972-WYzs0GYA2F.jfif
IHSG Akhir Agustus 2023 Dibuka Menguat ke Level 6.972
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/278/2874334/ihsg-bakal-uji-level-7-000-hari-ini-simak-analisanya-BojAYjVbin.jfif
IHSG Bakal Uji Level 7.000 Hari Ini, Simak Analisanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement