IHSG Sepekan Melemah 0,69%, Turun di Bawah Level 6.900

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah data perdagangan selama minggu ini. Terdapat sejumlah perubahan mulai dari indeks komposit hingga nilai transaksi selama sepekan.

Diketahui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di rentang level 6.833,98 sampai 6.934,38 dalam lima hari terakhir. Sepanjang periode 31 Juli hingga 4 Agustus 2023, indeks tampak masih sulit untuk menembus level 7.000.

Menurut data BEI, Sabtu (5/8/2023), IHSG pekan ini melemah 0,69% di level 6.852,84, dari penutupan akhir minggu lalu di 6.900,23

Peningkatan dialami oleh rata-rata nilai transaksi harian Bursa, yaitu sebesar 15,63% menjadi Rp11,631 triliun dari Rp10,059 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

Sedangkan rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa selama sepekan jatuh 11,55% menjadi 1.139.039 transaksi dari 1.287.785 transaksi pada pekan lalu.

Namun, rata-rata volume transaksi harian selama sepekan meningkat 37,29% menjadi 22,507 miliar lembar saham dari 16,394 miliar lembar saham pada penutupan pekan yang lalu.