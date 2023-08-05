Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

6.872 Hektare Wilayah Kumuh Sudah Jadi Permukiman Layak Huni dan Produktif

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |18:10 WIB
Penataan Kota Kumuh Jadi Layak Huni. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Kementerian PUPR terus berupaya menyelesaikan wilayah kumuh yang ada di Indonesia. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pun sudah dijalankan hingga mencapai 69%.

Kotaku bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru.

Dilansir dari akun Instagram @kemenpupr, Sabtu (5/8/2023), saat ini Kementerian PUPR sedang di paruh kedua proyek Kotaku dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)-nya yang berawal dari 2020, dan berakhir pada 2024.

6.872 hektare (Ha) dari total target seluas 10.000 Ha telah tuntas menjadi permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Adapun beberapa tempat yang sudah tuntas dikerjakan adalah Kawasan Teluk Kelayan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Kawasan Kauman & Polehan, Malang, Jawa Timur; dan Kawasan Teras Parit, Pontianak, Kalimantan Barat.

“Bukan hanya dilakukan pada permukiman di bantaran sungai, program ini juga dilakukan pada permukiman di dekat tempat pembuangan sampah ataupun kampung padat penduduk di perkotaan,” tulis Kementerian PUPR.

Halaman:
1 2
