Daftar Jalan Tol Baru hingga Akhir Tahun Ini

Daftar Jalan Tol Baru hingga Akhir Tahun Ini. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)

JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat akan ada 15 ruas tol baru sepanjang 388 kilometer (Km) yang di targetkan konstruksi akan segera rampung.

Di antara ruas-ruas tersebut beberapa diantaranya juga sudah mulai selesai pada kuartal II tahun dan juga sudah beroperasi. Ada juga beberapa ruas tol yang ditargetkan akan selesai pada kuartal IV mendatang.

"Untuk sisa tahun 2023, panjang tol yang akan diselesaikan 388 km di 15 ruas yang berbeda, termasuk ruas Cigombong - Cibadak yang kemarin diresmikan Pak Presiden," ujar Endra Juru Bicara PUPR Endra S Atmawidjaja.

BACA JUGA: Daftar 15 Tol Baru yang Segera Diresmikan dan Beroperasi hingga Akhir 2023

Endra juga melakukan perincian untuk ruas tol yang akan selesai pada kuartal II 2023, antara lain Pasuruan – Probolinggo seksi 4A (Probolinggo – Timur – Gending) sepanjang 8,5, Cisumdawu seksi 4 - 6 (Cimalaka - Dawuan) sepanjang 28,2 km, Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Prapat Seksi 1 dan 2 (Tebing Tinggi - Indrapura) sepanjang 38,45 km.

Tidak hanya itu, terdapat juga ruas tol Cinere - Jagorawi seksi 3B Krukut - Limo sepanjang 2 km, Simpang Indralaya - Muara Enim seksi 1 (Simpang Indralaya Prabumulih) sepanjang 64,7 km, Ciawi - Sukabumi seksi 2 (Cigombong - Cibadak) sepanjang 11,90 km, dan Binjai - Langsa seksi 2 (Stabat - Tanjung Pura) sepanjang 26,20 km.

Selanjutnya, ada juga beberapa konstruksi ruas tol yang ditargetkan rampung pada kuartal III ini, seperti tol Serpong - Balaraja seksi 1B (sta 3+970 - sta 9+845) sepanjang 5,40 km, Indrapura Kisaran seksi 1 dan 2 (Indrapura - Kisaran) sepanjang 47,75 km, Japek II Selatan paket 3 Taman Mekar - Sadang sepanjang 27,85 km.