Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Punya Jadwal Perjalanan 68 Kali PP, Ini Jadwalnya

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |07:02 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Punya Jadwal Perjalanan 68 Kali PP, Ini Jadwalnya
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A


JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan memiliki 68 perjalanan per harinya jika sudah beroperasi nanti.

General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat China Indonesia (KCIC) Eva Chairunisa menyebut 68 relasi perjalanan yang dimiliki KCJB per hari di mulai dari pukul 05.00 hingga sebelum 00.00 dini hari.

 BACA JUGA:

"Tentunya kita akan berupaya mengakomodir kebutuhan pengguna jasa mulai dari perjalanan pagi hari sampai dengan malam," katanya dalam Special Dialogue Okezone, Rabu (9/8/2023).

Namun, dia belum bisa dengan detail menjelaskan terkait sistem jadwal pastinya.

Meski begitu dia menjelaskan pada tahap pertama itu ada sekitar 20 perjalanan, kemudian meningkat lagi sampai akhirnya total ada 68 perjalanan.

 BACA JUGA:

"Kita melihat juga, kita siapkan pasarnya seperti apa kemudian juga layanan tambahan yang dibutuhkan itu seperti apa," katanya.

Dia pun juga memastikan bahwa waktu tempuh dengan KCJB begitu cepat yakni 43 menit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177725/kereta_cepat_whoosh-xVAe_large.jpg
6 Fakta Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh, Luhut Turun Tangan hingga Disebut Sudah Busuk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement