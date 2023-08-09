Kereta Cepat Jakarta-Bandung Punya Jadwal Perjalanan 68 Kali PP, Ini Jadwalnya









JAKARTA - (KCJB) akan memiliki 68 perjalanan per harinya jika sudah beroperasi nanti. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan memiliki 68 perjalanan per harinya jika sudah beroperasi nanti.

General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat China Indonesia (KCIC) Eva Chairunisa menyebut 68 relasi perjalanan yang dimiliki KCJB per hari di mulai dari pukul 05.00 hingga sebelum 00.00 dini hari.

BACA JUGA:

"Tentunya kita akan berupaya mengakomodir kebutuhan pengguna jasa mulai dari perjalanan pagi hari sampai dengan malam," katanya dalam Special Dialogue Okezone, Rabu (9/8/2023).

Namun, dia belum bisa dengan detail menjelaskan terkait sistem jadwal pastinya.

Meski begitu dia menjelaskan pada tahap pertama itu ada sekitar 20 perjalanan, kemudian meningkat lagi sampai akhirnya total ada 68 perjalanan.

BACA JUGA:

"Kita melihat juga, kita siapkan pasarnya seperti apa kemudian juga layanan tambahan yang dibutuhkan itu seperti apa," katanya.

Dia pun juga memastikan bahwa waktu tempuh dengan KCJB begitu cepat yakni 43 menit.