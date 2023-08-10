Berkualitas, Air Keran di IKN Bisa Diminum Langsung

JAKARTA - Satgas Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) menyatakan kualitas air keran di IKN bisa langsung diminum.

"Kualitas air keran di IKN nantinya bisa langsung diminum," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga dikutip Antara.

Danis mengatakan air bersih yang disalurkan ke keran-keran air di IKN ini melalui proses instalasi pengolahan air, dan disalurkan ke IKN melalui jaringan pipa yang dilengkapi teknologi food grade.

Kemudian air yang melewati pipa-pipa tersebut tidak akan terkontaminasi oleh pipa karena pipanya dilapisi oleh lapisan beton dan semen sehingga menjamin kualitas air.

Saat pengiriman air masuk ke dalam kota, air minum tersebut disalurkan melalui pipa-pipa yang terpasang di multi-utility tunnel (MUT).