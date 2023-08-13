Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

5 Fakta IHSG Sepekan Naik 0,40% ke 6.879, Transaksi Harian Melesat Jadi Rp12,2 Triliun

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |08:03 WIB
5 Fakta IHSG Sepekan Naik 0,40% ke 6.879, Transaksi Harian Melesat Jadi Rp12,2 Triliun
Fakta IHSG sepekan. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 7-11 Agustus 2023 ditutup bervariasi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sepekan turut mengalami kenaikan sebesar 0,40% menjadi 6.879,979 dari level 6.852,842 pada pekan yang lalu.

Berikut dirangkum oleh Okezone mengenai fakta IHSG sepekan, Minggu (13/8/2023)"

1. Rata-rata Nilai Transaksi Harian

Nilai kapitalisasi pasar pekan ini meningkat sebesar 0,90% menjadi Rp10.056 triliun dari Rp9.967 triliun pada penutupan sepekan sebelumnya.

"BEI mencatatkan peningkatan rata-rata nilai transaksi harian, yaitu sebesar 5,28% menjadi Rp12,245 triliun dari Rp11,631 triliun dari pekan sebelumnya," tulis Pj. S, Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, dalam keterangan tertulisnya.

2. Rata-rata Volume dan Frekuensi

Mengenai rata-rata volume dan rata-rata frekuensi sendiri, mengalami perubahan dibandingkan periode pekan sebelumnya, masing-masing sebesar 19,55% menjadi 18,108 miliar lembar miliar saham dari 22,507 miliar lembar saham dan sebesar 4,29% menjadi 1.090.176 kali transaksi dari 1.139.039 kali transaksi sepekan yang lalu.

