Kementan Perkokoh Tata Kelola dalam Memajukan Kelapa Sawit di Kalimantan Selatan

Mentan SYL saat Rapat Koordinasi (Rakor) Membangun Perkebunan Sawit se-Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin. (Foto: dok. Kementan)

JAKARTA - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), kembali melakukan kunjungan kerja ke Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (22/8/2023). Kali ini, Mentan SYL tengah fokus membangun tata kelola dalam memajukan kelapa sawit di Kalsel untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal Ini dilakukan sebagai salah satu agar penyediaan pangan Indonesia bagi dunia tetap tangguh meskipun menghadapi dampak perubahan iklim ekstrim global.

"Kalimantan Selatan memiliki potensi sawit yang sangat serius dan mumpuni untuk diupayakan secara maksimal agar berproduksi dengan baik," kata Mentan SYL dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Membangun Perkebunan Sawit se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Kemudian, Mentan SYL menjelaskan, salah satu agenda aksi pengembangan kelapa sawit Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan yang segera diwujudkan adalah replanting.

Agenda ini penting dilakukan segera mungkin karena usia kelapa sawit saat ini rata-rata umurnya di atas 20 sampai 30 tahun, sehingga produktivitasnya menurun dan harus segera disanggah.