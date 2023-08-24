Advertisement
HOME FINANCE

Hadapi El Nino, Petani di Wajo Masih Bisa Manfaatkan Embung

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |20:57 WIB
Hadapi El Nino, Petani di Wajo Masih Bisa Manfaatkan Embung
Embung menjadi solusi saat hadapi el nino. (Foto: dok Kementan)
WAJO - Untuk mengatasi kekurangan pengairan sepanjang datangnya El Nino, Kementerian Pertanian (Kementan) maksimalkan fungsi embung sebagai solusi. Salah satunya embung yang dibangun di Dua Limpoe, Maniang Pajo, Wajo, Sulawesi Selatan.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan, Pemerintah harus melakukan upaya antisipasi permasalahan kebutuhan air, karena memang manfaat infrastruktur air seperti embung, dam parit maupun long storage akan terasa ketika kemarau atau El Nino sekarang.

Di Kelurahan Dua Limpoe ini, petani masih bisa memanfaatkan banyak air untuk mengairi sawah di sekitarnya. Embung di sini memiliki dimensi 50 x 20 x 3 untuk mengairi sekitar 50 hektare.

"Bangunan air seperti embung akan bermanfaat meskipun debit air kecil, air masih bisa teralirkan ke sawah-sawah petani, sehingga petani bisa menambah pertanaman dalam setahun, dari satu kali menjadi dua kali," ucap Mentan SYL, Kamis (24/8/2023).

Mentan SYL menambahkan, insfrastruktur air ini juga sangat berguna dalam pengelolaan air lahan kering maupun tadah hujan. Ia berharap masyarakat dan para petani bisa menjaga dan merawat apa yang telah dibangun oleh Pemerintah.

