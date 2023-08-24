Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Driver Ojol Ini Gratiskan Tumpangan Tiap Jumat, Penumpang Nangis Terharu

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |04:21 WIB
Driver Ojol Ini Gratiskan Tumpangan Tiap Jumat, Penumpang Nangis Terharu
Driver ojol gratiskan ojol tiap hari jumat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Driver ojek online (ojol) ini berikan tumpangan gratis setiap hari Jumat. Hal ini sontak membuat netizen media sosial terharu.

Kisah ini dibagikan oleh akun TikTok @rania28libra yang menyampaikan kalau dirinya sampai menangis terharu dengan perbuatan baik sang ojol.

"Dibuat nangis sama abang gojek ini cukup dengan 10 menit perjalanan," katanya dikutip Rabu (23/8/2023).

Diketahui nama driver ojol ini adalah Maryono. Saat itu, penumpang bertanya kenapa Maryono memilih untuk tidak menerima bayaran.

Kemudian, Maryono meminta penumpang membaca tulisan yang tersemat di rompi bagian belakang. Ternyata, di rompi tersebut tertulis dengan jelas "Setiap Jumat Gojek ini Fri/Gratis".

Meskipun situasi ini terjadi, penumpang tetap bersikeras agar ojol itu menerima uangnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement