Driver Ojol Ini Gratiskan Tumpangan Tiap Jumat, Penumpang Nangis Terharu

Driver ojol gratiskan ojol tiap hari jumat (Foto: Okezone)

JAKARTA - Driver ojek online (ojol) ini berikan tumpangan gratis setiap hari Jumat. Hal ini sontak membuat netizen media sosial terharu.

Kisah ini dibagikan oleh akun TikTok @rania28libra yang menyampaikan kalau dirinya sampai menangis terharu dengan perbuatan baik sang ojol.

"Dibuat nangis sama abang gojek ini cukup dengan 10 menit perjalanan," katanya dikutip Rabu (23/8/2023).

Diketahui nama driver ojol ini adalah Maryono. Saat itu, penumpang bertanya kenapa Maryono memilih untuk tidak menerima bayaran.

Kemudian, Maryono meminta penumpang membaca tulisan yang tersemat di rompi bagian belakang. Ternyata, di rompi tersebut tertulis dengan jelas "Setiap Jumat Gojek ini Fri/Gratis".

Meskipun situasi ini terjadi, penumpang tetap bersikeras agar ojol itu menerima uangnya.