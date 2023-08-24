Ini Perbedaan Miniso, Niceso, Usupso dan Uniqlo

JAKARTA – Perbedaan Miniso, Niceso, Usupso, dan Uniqlo menarik untuk diulas.

Miniso, Niceso, Usupso, dan Uniqlo merupakan ritel yang memiliki persamaan yakni sebagai tempat perbelanjaan yang menawarkan barang-barang unik dengan harga murah.

Hal tersebut tentu menarik banyak perhatian masyarakat Indonesia.

Berdasarkan catatan Okezone, Rabu (23/8/2023), berikut perbedaan Miniso, Niceso, Usupso, dan Uniqlo.

1. Miniso

Miniso adalah toko ritel asal China yang cukup populer bagi semua kalangan, banyak menawarkan berbagai produk dengan modal simpel dan harga yang menarik. Tak hanya itu, Miniso seringkali berkolaborasi dengan kartun We Bare Bear Cartoon Network, Marvel, dan lain sebagainya.

Namun pihak manajemen brand retail yang satu ini mengusung Jepang sebagai strategi mereka. Mereka merasa bahwa dengan menggunakan image Jepang, konsumen lebih percaya dan yakin untuk membeli produk mereka karena seperti yang kita tahu produk Jepang memiliki kualitas yang baik dan cenderung lebih awet.

2. Niceso

Niceso merupakan sebuah bisnis retail asal Indonesia yang memiliki konsep modern store yang menyediakan belanja cepat, aman dan nyaman. Kategori produk mulai dari peralatan rumah tangga, produk dekorasi minimalis, produk-produk fany yang unik, alat tulis kantor. Peralatan elektronik, kelengkapan fashion, produk perawatan tubuh, dan mainan anak-anak.