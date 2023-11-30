Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Chief Talk Okezone: Bos MR DIY Ungkap Jurus Bersaing di Pasar Indonesia

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |06:32 WIB
Chief Talk Okezone: Bos MR DIY Ungkap Jurus Bersaing di Pasar Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Indonesia memiliki banyak toko ritel dari yang menjual kebutuhan pokok hingga furnitur.

MR DIY misalnya, salah satu toko ritel peralatan rumah dan aksesoris yang berbasis di Malaysia dengan cabang hampir di seluruh wilayah Indonesia.

 BACA JUGA:

MR DIY menjual berbagai macam barang dari 10 kategori, mulai dari alat rumah tangga, perkakas, peralatan listrik, perabotan, alat olahraga dan lain-lain.

President Director of MR DIY, Darwin Cyril Noerhadi pun menyebut ada banyak perbedaan ritelnya dengan toko lain.

 BACA JUGA:

"Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai variasi kategori produk yang dimiliki oleh toko MR DIY sendiri itu ada 10, sehingga bisa dikatakan cukup lengkap," katanya dalam Chief Talk Okezone, Rabu, 29 November 2023.

Dia menjelaskan kalau MR DIY memiliki 17-18 ribu jenis produk untuk meningkatkan persaingan antar ritel lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/622/3018882/ini-tips-sukses-bangun-bisnis-lancar-hingga-berkembang-ala-bos-djarum-UXskPl65rL.jpeg
Ini Tips Sukses Bangun Bisnis Lancar hingga Berkembang ala Bos Djarum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/320/3018593/bisnis-keluarga-punya-kutukan-di-generasi-ketiga-HMd95U82wg.jpeg
Bisnis Keluarga Punya Kutukan di Generasi Ketiga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/455/2869689/ini-perbedaan-miniso-niceso-usupso-dan-uniqlo-yg9JPdIMbc.jpg
Ini Perbedaan Miniso, Niceso, Usupso dan Uniqlo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/455/2859165/berawal-dari-usaha-keluarga-bangkrut-pemuda-ini-sukses-bisnis-kerajinan-kulit-hingga-diekspor-ke-3-negara-MIrDyiRyiZ.JPG
Berawal dari Usaha Keluarga Bangkrut, Pemuda Ini Sukses Bisnis Kerajinan Kulit hingga Diekspor ke 3 Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/455/2842091/ini-4-tips-cari-cuan-di-tiktok-k2ffE16bPJ.JPG
Ini 4 Tips Cari Cuan di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/02/455/2824077/kisah-sukses-mahasiswi-lulusan-harvard-jual-es-krim-raup-rp3-4-miliar-RfRvwvCj2r.jpg
Kisah Sukses Mahasiswi Lulusan Harvard Jual Es Krim Raup Rp3,4 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement