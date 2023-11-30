Chief Talk Okezone: Bos MR DIY Ungkap Jurus Bersaing di Pasar Indonesia

JAKARTA - Indonesia memiliki banyak toko Indonesia memiliki banyak toko ritel dari yang menjual kebutuhan pokok hingga furnitur.

MR DIY misalnya, salah satu toko ritel peralatan rumah dan aksesoris yang berbasis di Malaysia dengan cabang hampir di seluruh wilayah Indonesia.

MR DIY menjual berbagai macam barang dari 10 kategori, mulai dari alat rumah tangga, perkakas, peralatan listrik, perabotan, alat olahraga dan lain-lain.

President Director of MR DIY, Darwin Cyril Noerhadi pun menyebut ada banyak perbedaan ritelnya dengan toko lain.

"Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya mengenai variasi kategori produk yang dimiliki oleh toko MR DIY sendiri itu ada 10, sehingga bisa dikatakan cukup lengkap," katanya dalam Chief Talk Okezone, Rabu, 29 November 2023.

Dia menjelaskan kalau MR DIY memiliki 17-18 ribu jenis produk untuk meningkatkan persaingan antar ritel lain.