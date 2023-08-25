Penyebab Driver Ojol Dapat Rating Bintang Satu dari Penumpang

Penyebab driver ojol dapat rating bintang satu (Foto: Okezone)

JAKARTA – Penyebab driver ojol dapat rating bintang satu dari penumpang. Hal ini sangat mempengaruhi performa driver ojol ke depannya.

Rating bintang bagi seorang driver ojol menjadi suatu hal yang cukup penting. Melalui rating tersebut, dapat menentukan kinerja seorang driver ojol.

Sebagai seorang penumpang atau pengguna ojol, rasa aman dan nyaman itu menjadi hal yang utama, yang ingin didapatkan.

Ketika penumpang tidak mendapatkan hal tersebut tidak jarang mereka akan memberikan rating yang kurang baik kepada driver ojolnya.

Inilah alasan - alasan aneh penumpang memberikan rating Bintang satu kepada driver ojol.

1. Panggilan Kepada Penumpang

Sebagai seorang driver, terkadang mereka kurang memperhatikan akan hal ini. Di mana sapaan yang digunakan oleh si ojol tidak sesuai dengan yang diharapkan penumpang.

Salah satu komentar dari pelanggan,

“Don’t call me ‘mbak’. You are in Jkt! Say it ‘non’ or ‘kak’”, mengutip salah satu komentar penumpang.