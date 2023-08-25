Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Driver Ojol Dapat Rating Bintang Satu dari Penumpang

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |06:08 WIB
Penyebab Driver Ojol Dapat Rating Bintang Satu dari Penumpang
Penyebab driver ojol dapat rating bintang satu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Penyebab driver ojol dapat rating bintang satu dari penumpang. Hal ini sangat mempengaruhi performa driver ojol ke depannya.

Rating bintang bagi seorang driver ojol menjadi suatu hal yang cukup penting. Melalui rating tersebut, dapat menentukan kinerja seorang driver ojol.

Sebagai seorang penumpang atau pengguna ojol, rasa aman dan nyaman itu menjadi hal yang utama, yang ingin didapatkan.

Ketika penumpang tidak mendapatkan hal tersebut tidak jarang mereka akan memberikan rating yang kurang baik kepada driver ojolnya.

Inilah alasan - alasan aneh penumpang memberikan rating Bintang satu kepada driver ojol.

1. Panggilan Kepada Penumpang

Sebagai seorang driver, terkadang mereka kurang memperhatikan akan hal ini. Di mana sapaan yang digunakan oleh si ojol tidak sesuai dengan yang diharapkan penumpang.

Salah satu komentar dari pelanggan,

“Don’t call me ‘mbak’. You are in Jkt! Say it ‘non’ or ‘kak’”, mengutip salah satu komentar penumpang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement