HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Menguat ke Level Tertinggi dalam Satu Minggu

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |10:12 WIB
Harga Minyak Menguat ke Level Tertinggi dalam Satu Minggu
Harga Minyak Mentah naik (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak berjangka menguat 1% ke level tertinggi satu minggu pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Harga minyak mentah naik karena harga bahan bakar solar di AS melonjak, jumlah rig minyak turun dan kebakaran terjadi di sebuah kilang di Louisiana.

Dilansir dari Antara, Sabtu (26/8/2023), Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober meningkat USD1,12 atau 1,3% menjadi USD84,48 per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober menguat 78 sen atau 1% menjadi USD79,83 per barel di New York Mercantile Exchange.

Harga solar melonjak sekitar 5,0% ke level tertinggi dalam hampir tujuh bulan, meningkatkan crack spread solar, yang merupakan ukuran margin keuntungan penyulingan, ke level tertinggi sejak Januari 2023.

“Hal utama adalah kekhawatiran mengenai harga solar, crack spread solar, dan kekhawatiran tentang kekurangan solar ketika kilang melakukan pemeliharaan,” kata Phil Flynn, analis di Price Futures Group. Dia menambahkan harga juga mendapat dukungan dari kebakaran di kilang Louisiana dan jatuhnya jumlah rig AS.

Data ekonomi yang lemah dan penguatan dolar membatasi kenaikan. Untuk minggu ini, Brent turun kurang dari 1,0% dan WTI kehilangan sekitar 2,0%. Pekan lalu, kedua harga acuan tersebut turun sekitar 2,0%.

Kebakaran di tangki penyimpanan nafta raksasa berhasil diatasi pada Jumat (25/8/2023) sore di kilang Marathon Petroleum yang berkapasitas 596.000 barel per hari (bph) di Garyville, Louisiana.

Halaman:
1 2
