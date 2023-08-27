4 Fakta Bansos dan BLT Cair di Agustus-September, Berikut Cara Mendapatkannya

JAKARTA - Bansos dan BLT Cair Agustus - September 2023, akan diberikan kepada masyarakat yang terdata Kementerian Sosial (Kemensos).

Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), dana bansos telah masuk pencairan pada tahap ketiga. Hal tersebut mencakup bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial Pangan Non Tunai (BPNT).

Berikut ini dirangkum Okezone, fakta-fakta mengenai Bansos BLT cair Agustus-September dan cara mendapatkan bantuan jutaan rupiah. Minggu (27/8/2023).

1.Besaran Anggaran dari Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dalam usaha memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, belanja pemerintah pusat yang digunakan sebesar Rp366,2 triliun.

2.Besaran Bansos Pendidikan

"Melalui belanja K/L, antara lain untuk, yang pertama, bantuan sosial dan UMKM. Program Keluarga Harapan sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,9 juta KPM," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menjelaskan tentang besaran Bansos bagi anak sekolah, yaitu ada program KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Untuk pendidikan antara lain program Indonesia Pintar Rp5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, program KIP Kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, BOS (Kemenag) Rp5,1 triliun untuk 4,3 juta siswa, dan BOPTN sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN," jelas Sri Mulyani.

Bantuan sosial bagi ibu hamil masih cair juga pada bulan Agustus 2023 ini. Pasalnya dalam pencairannya dilakukan selama empat tahap.

Ibu hamil dan masa selama nifas mendapat bantuan sebesar Rp3 juta dalam 4 tahap. Masing-masing tahap dicairkan sebesar Rp750.000.