Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Petani Dapat BLT Gegara El Nino

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |04:31 WIB
5 Fakta Petani Dapat BLT <i>Gegara</i> El Nino
BLT petani cair. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Petani Indonesia akan mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Pemerintah pun telah menyiapkan skema penyaluran BLT untuk petani tersebut.

 BACA JUGA:

Berikut fakta petani dapat BLT akibat El Nino yang dirangkum Okezone, Senin (28/8/2023):

1. Antisipasi Fenomena El Nino

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan segera memastikan, hal ini sudah dipetakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri-menterinya melalui Rapat terbatas untuk mengantisipasi Puso akibat El Nino.

 BACA JUGA:

2. Kriteria Penerima

 

Dia juga menjelaskan kriteria petani yang akan mendapatkan BLT tersebut.

“Kemarin kan Pak Presiden mengadakan Ratas membahas tentang mengantisipasi El Nino kan. Kita sudah dipetakan. Termasuk kita juga akan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam kaitan dengan pembiayaan. Seperti kemarin Pak Presiden kan sudah menyetujui untuk sawah-sawah yang puso akibat banjir, yang kemarin, nanti akan ada bantuan kepada mereka,” ungkap Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bansos Petani BLT Petani Uang BLT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement