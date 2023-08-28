5 Fakta Petani Dapat BLT Gegara El Nino

JAKARTA – Petani Indonesia akan mendapatkan BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Pemerintah pun telah menyiapkan skema penyaluran BLT untuk petani tersebut.

Berikut fakta petani dapat BLT akibat El Nino yang dirangkum Okezone, Senin (28/8/2023):

1. Antisipasi Fenomena El Nino

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan segera memastikan, hal ini sudah dipetakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri-menterinya melalui Rapat terbatas untuk mengantisipasi Puso akibat El Nino.

2. Kriteria Penerima

Dia juga menjelaskan kriteria petani yang akan mendapatkan BLT tersebut.

“Kemarin kan Pak Presiden mengadakan Ratas membahas tentang mengantisipasi El Nino kan. Kita sudah dipetakan. Termasuk kita juga akan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dalam kaitan dengan pembiayaan. Seperti kemarin Pak Presiden kan sudah menyetujui untuk sawah-sawah yang puso akibat banjir, yang kemarin, nanti akan ada bantuan kepada mereka,” ungkap Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta.