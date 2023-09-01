Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Agung Podomoro (APLN) Catat Penjualan dan Pendapatan Usaha Rp1,87 Triliun di Semester I-2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |14:04 WIB
Agung Podomoro (APLN) Catat Penjualan dan Pendapatan Usaha Rp1,87 Triliun di Semester I-2023
Laporan keuangan Agung Podomoro (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp1,87 triliun. Sementara laba kotor tercatat sebesar Rp662 miliar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023.

Perusahaan juga mampu memangkas kerugian komprehensif menjadi Rp53,2 miliar, dari pada rugi komprehensif sebesar Rp242,5 miliar pada periode sama tahun 2022. Corporate Secretary PT Agung Podomoro Land Tbk Justini Omas menjelaskan, kinerja semester I-2023 menggambarkan dampak positif dari sejumlah inisiatif yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam setiap proses bisnis.

Hal ini dilakukan untuk menjaga fundamental bisnis Agung Podomoro tetap solid di tengah situasi ekonomi dan daya beli konsumen di sektor properti yang belum kuat. Selama periode Januari-Juni 2023, APLN membukukan pengakuan penjualan sebesar Rp1,19 triliun, turun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,55 triliun.

Namun demikian, perusahaan berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan berulang menjadi sebesar Rp678,9 miliar, dibandingkan semester I-2022 senilai Rp652,6 miliar. Sumber utama pendapatan berulang tersebut dari sewa pusat perbelanjaan Rp278,7 miliar dan bisnis perhotelan sebesar Rp399,9 miliar dari sejumlah pusat perbelanjaan yang dimiliki APLN di antaranya adalah Neo Soho, Kuningan City, Emporium Pluit, Deli Park Medan, Baywalk, Festival CityLink Bandung, dan Plaza Balikpapan, serta hotel antara lain Indigo Hotel Bali Seminyak, Pullman Ciawi Vimala Hills, Pullman dan Ibis Styles Bandung Grand Central.

