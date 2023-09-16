Siapa Pemilik Bus Maju Lancar?

JAKARTA - Mungkin ada banyak masyarakat yang penasaran dengan siapa pemilik bus Maju Lancar? Perusahaan bus yang satu ini sudah sangat tersohor di kalangan pengguna transportasi darat.

Terlebih bagi masyarakat Yogyakarta, khususnya daerah Gunung Kidul, tentu sudah tidak asing lagi dengan perusahaan transportasi umum yang satu ini.

Pasalnya, PO Maju Lancar telah menjadi kebanggaan warga Gunungkidul sejak lama. Bahkan bisa dikatakan bus dengan livery putih dan hijau ini adalah perusahaan angkutan penumpang yang cukup senior.

Lantas, siapa pemilik bus Maju Lancar?

Dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (15/9/2023), PO Maju Lancar didirikan dan dimiliki oleh pasangan suami istri yaitu H. Sutrisno dan Hj. Sri Hartati. Pasangan ini mendirikan usahanya sejak 1989 dan hanya bermodalkan dua unit bus.

Mulanya, PO Maju Lancar hanya melayani trayek Wonosari-Yogyakarta dan sebaliknya selama kurang lebih 15 tahun. Lalu, H. Sutrisno memberanikan diri untuk melebarkan sayap dengan membuka trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) pada 1991 silam.

Pada saat itu, trayek yang ia buka adalah Wonosari-Jakarta PP. H. Sutrisno pun kembali menambah 4 armada lagi untuk mendukung usahanya tersebut.