HOME FINANCE SMART MONEY

Terlibat Jaringan Narkoba Fredy Pratama, Segini Total Kekayaan AKP Andri Gustami

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |07:46 WIB
Terlibat Jaringan Narkoba Fredy Pratama, Segini Total Kekayaan AKP Andri Gustami
Ilustrasi jaringan narkoba internasional Fredy Pratama (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Terlibat jaringan narkoba Fredy Pratama, segini total kekayaan AKP Andri Gustami yang jadi sorotan publik Tanah Air setelah diduga terlibat jaringan narkoba skala internasional tersebut.

Dalam keterangan Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Helmy Santika, peran mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan tersebut adalah membantu melancarkan pengiriman sabu.

Adapun barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sabu-sabu seberat 10,2 ton. Dengan keterlibatannya sebagai ‘kurir’ narkoba, AKP Andri Gustami diketahui mengalami peningkatan harta kekayaan.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (19/9/2023), pada 2017 silam tercatat total kekayaan AKP Andri Gustami adalah sekitar Rp86 juta saja. Lalu melonjak pada 2019, karena Andri diketahui memiliki harta sebanyak Rp212,5 juta.

Namun, melansir dari LHKPN yang dilaporkan pada 12 Januari 2023 lalu total kekayaan Andri kian jauh melonjak menjadi sebesar Rp967,5 juta.

Dari LHKPN tersebut tercatat harta kekayaan Andri terbagi ke dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah tanah dan bangunan hasil sendiri yang ada di Kota Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung senilai Rp380 juta.

1 2
