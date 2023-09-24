Tidak Ada Banjir di IKN, Begini Sistem Pengendalinya

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dilakukan. Berbagai pekerjaan yang akan mendukung infrastruktur di sana masih juga dalam proses Pembangunan.

Salah satu pembangunan yang cukup menjadi perhatian adalah fungsi pengendalian banjir untuk kawasan IKN.

BACA JUGA:

Dilansir akun Instagram resmi milik Ditjen Sumber Daya Air, Minggu (24/9/2023) dalam unggahannya membahas mengenai fungsi pengendalian banjir yang saat ini sedang dibangun di IKN.

“Terdapat juga pembangunan infrastruktur yang dibangun dengan fungsi pengendalian banjir untuk kawasan IKN," mengutip caption dalam unggahan.

BACA JUGA:

Dalam unggahan juga turut menjelaskan akan beberapa pembangunan seperti sungai dan bendungan yang saat ini sudah dalam proses.

“Beberapa di antaranya adalah, Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku dan berbagai infrastruktur lainnya yang dapat mengendalikan banjir," tambah tulisan itu.