Cara Mudah Buka Deposito Bank BCA Secara Online

JAKARTA - Cara mudah membuka deposito Bank BCA secara online wajib diketahui. Deposito merupakan salah satu metode aman untuk menyimpan uang di bank.

Transaksi dalam rekening deposito hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan yaitu mulai dari jangka waktu 1 bulan hingga 12 bulan.

Manfaat dari membuka rekening deposito antara lain, menjadi investasi berjangka yang mudah dan fleksibel bagi nasabah dengan resiko minim, kemudian deposito juga dapat menjadi bentuk simpanan berjalan dan dapat mengelola keuangan secara lebih terencana.

Saat ini membuka rekening deposito bisa dilakukan dengan mudah secara online dan tidak perlu lagi datang ke kantor cabang.

Salah satu bank yang melayani pembukaan rekening deposito secara online adalah bank BCA. Rekening deposito online dikenal juga dengan e-Deposito, yang merupakan deposito berjangka yang dapat dibuka melalui channel BCA.

Untuk membuka rekening deposito secara online nasabah bisa dengan mudah memanfaatkan fitur dari aplikasi myBCA melalui ponsel atau melalui website resmi bank BCA pada laman https://mybca.bca.co.id/

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai cara mudah membuka deposito online bank BCA, ketahui juga keunggulan dari fitur e-Deposito yang dimiliki oleh bank BCA.

Keunggulan e-Deposito bank BCA Memiliki waktu transaksi yang cukup fleksibel dan tidak harus ke kantor cabang. Hal ini bisa diakses melalui aplikasi mobile myBCA atau website resmi BCA, selama hari kerja dari jam 7.00-20.30 WIB.