HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Cara Buka Deposito Bank Mandiri Secara Online

Winda Rahmadita , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |17:02 WIB
Ini Cara Buka Deposito Bank Mandiri Secara <i>Online</i>
Cara buka deposito Bank Mandiri. (Foto: Mandiri)
A
A
A

JAKARTA - Cara membuka deposito Bank Mandiri secara online wajib diketahui.

Bank Mandiri, salah satu bank terpercaya dan terkemuka di Indonesia, telah mempermudah proses ini untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya melalui Mandiri Deposito Rupiah, yaitu deposito berjangka dalam mata uang Rupiah dengan suku bunga yang menarik dan keuntungan lainnya.

 BACA JUGA:

Mandiri Deposito Rupiah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, sehingga nasabah dapat mengalokasikan dana untuk berinvestasi dengan mudah dan praktis.

Berikut adalah cara membuka deposito Bank Mandiri secara online dirangkum Okezone, Minggu (24/9/2023):

 BACA JUGA:

1. Download aplikasi Livin’ by Mandiri yang tersedia di Google Play atau App Store

2. Buka aplikasi menggunakan username dan password yang telah dibuat

3. Setelah masuk, klik Deposito dalam menu

Telusuri berita finance lainnya
