Mengenal Bang Madun, Pemilik Warung Nyak Kopsah yang Marah-Marah karena Review Jujur Food Vlogger

JAKARTA - Mengenal Bang Madun, pemilik warung Nyak Kopsah yang marah karena review jujur food vlogger. Karena Review Jujur Food Vlogger. Pasalnya, dirinya viral usai marah –marah karena tak terima warung makanya direview jujur oleh salah satu food vlogger bernama Aa Juju.

Seakan tidak terima, Bang Madun lantas naik pitam dan memberontak akibat penilaian jujur sang food vlogger yang terkesan tidak baik seperti tempatnya kotor, bau hingga harganya yang mahal.

Berikut mengenal Bang Madun, pemilik warung Nyak Kopsah yang marah karena review jujur food vlooger:

Pemilik nama lengkap Ahmad Yani atau akrab disapa dengan bang Madun diketahui merupakan seorang pemilik warung Makan Oseng Madun Nyak Kopsah yang berada di ruas jalan Tangerang. Selain sebagai pemilik warung, Bang Madun sebelumnya juga sudah dikenal sebagai konten kreator komedi.