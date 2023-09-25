Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengenal Bang Madun, Pemilik Warung Nyak Kopsah yang Marah-Marah karena Review Jujur Food Vlogger

Bertold Ananda , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |08:25 WIB
Mengenal Bang Madun, Pemilik Warung Nyak Kopsah yang Marah-Marah karena Review Jujur <i>Food Vlogger</i>
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal Bang Madun, pemilik warung Nyak Kopsah yang marah karena review jujur food vlogger. Karena Review Jujur Food Vlogger. Pasalnya, dirinya viral usai marah –marah karena tak terima warung makanya direview jujur oleh salah satu food vlogger bernama Aa Juju.

Seakan tidak terima, Bang Madun lantas naik pitam dan memberontak akibat penilaian jujur sang food vlogger yang terkesan tidak baik seperti tempatnya kotor, bau hingga harganya yang mahal.

Berikut mengenal Bang Madun, pemilik warung Nyak Kopsah yang marah karena review jujur food vlooger:

Pemilik nama lengkap Ahmad Yani atau akrab disapa dengan bang Madun diketahui merupakan seorang pemilik warung Makan Oseng Madun Nyak Kopsah yang berada di ruas jalan Tangerang. Selain sebagai pemilik warung, Bang Madun sebelumnya juga sudah dikenal sebagai konten kreator komedi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/612/3138926//warung_kelontong-UN5e_large.jpg
8 Tips agar Tidak Utang di Warung Tetangga Bijak Kelola Uang, Jaga Hubungan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/298/3126480//bangkrut_gegara_ulasan_buruk_bang_madun_tantang_masak_food_vlogger_yang_ingin_review_warung_makannya-p8Ne_large.jpg
Bangkrut Gegara Ulasan Buruk, Bang Madun Tantang Masak Food Vlogger yang Ingin Review Warungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/624/3123136//tren_bisnis_makanan_di_indonesia-MDKR_large.jpg
Tren Kuliner Kekinian, Intip Peluang Bisnis Makanan RI dengan Konsep Inovatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/626/3122552//warung_karaoke-s2Lf_large.jpg
Polisi Gerebek Warung Remang-Remang dan Karaoke di Jalur Pantura Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/612/3122379//fenomena_sweeping_warung_makan_saat_ramadhan_kembali_menghebohkan_media_sosial-zWcY_large.jpeg
Viral Aksi Sweeping dan Perusakan Warung Makan saat Ramadhan, Tuai Kecaman Warganet
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement