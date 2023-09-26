Apakah Pinjol Mempengaruhi Pengajuan KPR?

JAKARTA - Banyak masyarakat yang masih bingung, apakah pinjol mempengaruhi pengajuan KPR? Diketahui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) saat ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin segera memiliki hunian pribadi.

Namun, saat ini pengajuan KPR menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Kondisi tersebut rupanya dipengaruhi maraknya praktik pinjaman online (pinjol) yang kian merebak di tengah masyarakat.

BACA JUGA:

4 Cara Menghapus Data Diri di Pinjol agar Tidak Ditagih DC

Lantas, apakah pinjol mempengaruhi pengajuan KPR? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (26/9/2023), pinjol saat ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengajuan KPR menjadi sulit bahkan bisa ditolak oleh pihak bank.

Bahkan menurut Wakil Direktur Bank BTN Nixon Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Komisi VI DPR, juga membahas pengajuan KPR zaman dahulu yang sering ditolak karena kartu kredit. Namun saat ini sudah berganti karena justru pengaruh pinjol.

"BI Checking makin kesini makin seru. Dulu KPR ditolak karena kartu kredit, kini karena pinjol. Sekarang sudah 30% yang ditolak karena pengaruh aplikasi (pinjol), BI Checking-nya gagal karena pinjol," kata Nixon.